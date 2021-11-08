Билялетдинов упрекнул судью матча «Спартак» — «Локомотив» в непоследовательности

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался в беседе с «Газетой.Ru» о судействе в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Локомотивом».

Напомним, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

«Судью можно оправдать тем, что он задал определенный уровень единоборств. Но он не смог соблюсти последовательности. За похожие нарушения он удалил Литвинова, но не удалил Марадишвили. Формально, к арбитру невозможно предъявить претензии, первую желтую он имел право показать — Литвинов совершил фол, трактующийся как срыв перспективной атаки. Дернул соперника рукой, чуть-чуть его притормозил, соперник мог бы и удержаться вполне. Но он дернул и сорвал атаку. Какая разница — упал человек или просто потерял мяч?

Вторая карточка — он шел в подкат и подвернул Марадишвили ногу. Здесь не придраться, но опять же, он подкатывался непрямой ногой, удара не было, он только сбоку зацепил игрока. Можно было бы простить, тем более ты до этого чуть раньше простил Марадишвили. Судье надо было быть последовательным, но не вышло.

Что касается других карточек, жест Едвая, когда он пальцем у виска покрутил, и в целом себя довольно эмоционально вел себя после матча — надо понимать игрока. Да, он напросился, но надо понимать футболиста. Не ты со своим эго главный в этом матче, судья. Не ты. И эмоции игроков нужно понимать. Быть где-то снисходительным, не проявлять строгость. Не нужно буквально следовать букве закона. Успокойся, пойми состояние игрока. Хотя опять же, формально за такой жест показывается желтая, после чего Едвай удалился», — заявил эксперт.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался в беседе с «Газетой.Ru» об итогах матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Локомотивом».