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Дисквалифицированный за кокаин Кузнецов с большой долей вероятности сыграет на Играх

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Официальный сайт НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов имеет большие шансы сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым. ФХР решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», — сообщил источник.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов принял участие в 11 матчах, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022.

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Хоккей. Сборная России
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