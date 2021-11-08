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Дацюка предложили лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса дома

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«РИА Новости»

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить олимпийского чемпиона по хоккею Павла Дацюка звания почетного гражданина города.

Причиной подобного предложения стал снос исторического здания на улице Малышева в центре Екатеринбурга. По словам парламентария, компания «Алми», совладельцем которой является Дацюк, не согласовала с администрацией города снос дома. Здание не было памятником архитектуры, но находилось в нескольких охранных зонах.

«На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет.

Такие действия несовместимы со статусом, который связан с «высшей степенью признательности», — приводит слова Киселева E1.RU.

Ранее сообщалось, что Дацюк купил дом-памятник XIX века в центре Екатеринбурга на улице Ленина за 40,1 миллиона рублей.

Стартовая цена дома мещанина Д.Х. Иконникова составляла 23,5 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ему требуется серьезная реставрация.

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