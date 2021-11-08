Холдинг «Манчестер Сити» приостановил переговоры о покупке акций «Спартака»

Холдинг City Football Group, в который входит «Манчестер Сити», приостановил переговоры о покупке 20% акций московского «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, компания из ОАЭ осталась недовольна показателями стратегической оценки клуба. Отмечается, что представители City Football Group посетили матч 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», а также провели осмотр базы и офиса. После этого переговоры были приостановлены.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможной покупке столичного «Спартака» арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».