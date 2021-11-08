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Лучший боец UFC ищет зал для тренировок: я не смогу вечно тренироваться в гараже

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Instagram.com/jonnybones

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в своем Twitter сообщил, что находится в поисках нового зала для тренировок и спаррингов.

«Точно не вернусь, но я продолжу болеть за всех бойцов, которые там тренируются. Я знаю, что не смогу вечно тренироваться в своем гараже, в конечном итоге мне понадобится больше партнеров по тренировкам. В основном партнеры по борьбе и кикбоксеры. Я ищу залы, которые смогу посетить, чтобы потренироваться, возможно, провести несколько спаррингов», — написал Джонс.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс из-за проблем с алкоголем и ареста в связи с домашним насилием отстранен от тренировок в зале Jackson Wink.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся.

Также Джонс — самый молодой чемпион за всю историю UFC. За четыре года он провел восемь успешных защит титула.

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