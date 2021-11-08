Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04

Экс-вратарь «Спартака»: Черчесов спалился и сам себя наказал

close
100%
РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили, сравнивая главного тренера сборной России Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, выразил мнение, что последний сам виноват в том, что при нем сборная играла неудовлетворительно. Слова Кавазашвили передает «Спорт день за днем».

«Черчесов, бывший вратарь, спалился на том, что пригласил в сборную вратарей, которые не соответствуют уровню современных требований. Он сам себя наказал. Карпин взял разваленную в психологическом плане команду и стал вызывать новых игроков, чтоб изменить общий фон в коллективе. Но, конечно, самое главное качество Карпина – фарт. Сборной очень везло в последних матчах», – сказал Кавазашвили.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил национальную команду при Черчесове и Карпине.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+