У партнера Эриксена по сборной обнаружили хроническую болезнь

Форвард «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг в своем Instagram рассказал, что у него диагностировали диабет первого типа, из-за чего он пропустит ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Фарерских островов и Шотландии.

«Рад, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последние несколько недель. И я очень счастлив, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру», — написал Дольберг.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Дольберг принял участие в восьми матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость датчанина составляет €22 млн.

Дольберг является бронзовым призером Евро-2020. В четырех встречах на европейском первенстве нападающий забил три мяча.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может перейти в «Аякс».