Макгрегор получил вызов на бой UFC и согласился

Боец UFC Майкл Чендлер в Twitter намекнул на поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Американец выложил фотографию, на котором изображена битва взглядов между ним и Макгрегором.

«Я точно [согласен] на каком-то этапе. Отличный бой прошлой ночью, Майк, поздравляю!» — ответил Конор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением. На его счету 22 победы и шесть поражений.

У Чендлера 22 победы и семь поражений.

Ранее Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя.