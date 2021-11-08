В НХЛ ответили на вопрос о контакте с Россией по смягчению дисквалификации игрока за наркотики

Заместитель коммисионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что американская организация не контактировала с Федерацией хоккея России по поводу смягчения дисквалификации форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Слова функционера передает «Спорт Экспресс».

«Мы не контактировали с ФХР и не участвуем в этом процессе», — отметил представитель лиги.

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов принял участие в 11 матчах, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о ситуации с возможной отменой дисквалификации Кузнецова.