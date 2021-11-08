Экс-игрок «МЮ»: хотелось что-то сделать со Суаресом, но не на глазах у его семьи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что хотел напасть на нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, который в то время выступал за «Ливерпуль». Слова Эвры передает Daily Mail.

«Однажды я шел по улице Динсгейт в Манчестере, и мой брат сказал: «О, смотри, там Луис Суарес». Со мной были два брата. Я посмотрел на него и подумал: «Вот оно, момент настал». Суарес прошел чуть подальше, и я увидел его жену и детей. И я отвернулся. Я подумал: «Хочется что-то с ним сделать, но не на глазах у его семьи», – сказал Эвра.

Ранее Эвра рассказал, что Луис Суарес ударил его, потому что он черный.

Эвра выступал за сборную Франции. По итогам сезонов-2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков Английской премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года. До этого он играл за каталонскую «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (2015) и клубного чемпионата мира (2015).