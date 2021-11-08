Калиниченко: что в «Спартаке» «нормально», в нормальном клубе дикость

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко в своем Telegram-канале раскритиковал руководство красно-белых, заявив, что в столичном клубе свое понимание «нормальности» происходящего.

«Мне искренне жаль любого тренера, который сейчас или в будущем будет работать в «Спартаке». Здесь свое понимание «нормальности» происходящего. То что здесь «нормально», в нормальном клубе дикость», – написал Калиниченко.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Последнюю победу московский клуб одержал 3 октября в матче десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:0).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отставке Руя Витории.