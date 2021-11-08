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Буре ответил, кто должен тренировать сборную России

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РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил мнение, что главным тренером национальной команды по хоккею должен быть российский специалист. Слова Буре передает «Матч ТВ».

«Знарка не будет на лавке сборной в Пекине? Повторю, что не я принимаю такие решения. Есть люди, которые за это отвечают. Сейчас же не 2006 год. Иностранец в сборной? Мое личное мнение — сборную России должен возглавлять русский человек. У нас достаточно большая хоккейная школа, есть много специалистов. В хоккейной стране Россия главным тренером должен быть именно русский», — считает Буре.

Напомним, в сентябре в Федерации хоккея России было принято решение назначить главным тренером национальной команды Алексея Жамнова.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента главного тренера Олега Знарка.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о шансах сборной России завоевать золото на зимних Играх-2022 в Пекине.

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Хоккей. Сборная России
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