Хави рассказал о поздравлении с назначением главным тренером «Барселоны» от Месси

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как его поздравил бывший нападающий и капитан каталонского клуба Лионель Месси, который сейчас выступает в «ПСЖ».

«Месси послал мне сообщение с пожеланием удачи. Он лучший игрок в истории клуба, но его больше нет. У нас есть другие игроки, и мы будем работать с ними», — заявил Хави во время презентации.

О назначении Хави было объявлено ранее, 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана. Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Барсы» Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 17 очков в 12 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» во время презентации нового главного тренера Хави Эрнандеса выкрикивали оскорбительные фразы в адрес «Пари Сен-Жермен».