Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета... 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11

Экс-врач сборной России критично высказался о запрете Карпина на употребление сахара игроками

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший врач сборной России, а ныне глава медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов критично высказался об информации, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин запретил футболистам употреблять сахар, передает газета «Известия».

После октябрьских матчей сборных Карпин намекнул, что проблема с травмами игроков возникла из-за действий предыдущего медицинского штаба, с чем Безуглов не согласился. Также он заявил, что футболисты не употребляли сахар в сборной и до Карпина.

«Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10–15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — заявил Безуглов.

Карпин возглавил национальную сборную летом 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова, уволенного после неудовлетворительных результатов команды на чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили, сравнивая главного тренера сборной России Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова, выразил мнение, что последний сам виноват в том, что при нем сборная играла неудовлетворительно.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+