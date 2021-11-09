Алексей Миранчук зимой покинет «Аталанту»

Российский полузащитник Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может покинуть итальянскую «Аталанту», сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист недоволен отсутствием игровой практики и хочет больше времени проводить на поле, однако наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини не готов давать ему больше времени.

Сообщается, что карьеру футболист может продолжить также в Италии — им интересуются «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее сообщалось, что спортивный директор итальянской «Болоньи» Риккардо Бигон ответил на вопрос об интересе к игроку «Аталанты» Алексею Миранчуку.