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Овечкин помог «Вашингтону» открыть счет в матче 222 раза

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 222 раза помог своей команде открыть счет в матче, что стало третьим результатом среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард ассистировал партнеру по команде Тому Уилсону в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейрбз». Счет в поединке был открыт на третьей минуте встречи.

Больше Овечкина помогали открывать счет в матче капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (233) и нападающий «Флориды Пантерз» Джо Торнтон.

Овечкину осталось забросить одну шайбу до четвертого места в списке лучших снайперов Лиги. У форварда 740 голов, у Бретта Халла — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит самый результативный старт сезона за всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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Хоккей. НХЛ
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