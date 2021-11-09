Овечкину осталось забросить 25 шайб до третьего места в списке лучших снайперов НХЛ

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 25 шайб, чтобы добраться до третьего места в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 9 ноября форвард забросил 741-ю шайбу в карьере в НХЛ и догнал Бретта Халла, который идет на четвертом месте в списке лучших снайперов. Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб.

Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сейрбз» Овечкин набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Ранее сообщалось, что Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Баффало Сейрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, которая проходила в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 5:3.