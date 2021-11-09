Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтона» с «Баффало»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейрбз».

В матче Овечкин набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Первой звездой был признан Уилсон, который в поединке набрал два очка, оформив дубль. Замкнул тройку лидеров нападающий «столичных» Коннор Макмайкл (1+0).

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить 25 шайб, чтобы добраться до третьего места в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. В ночь на 9 ноября форвард забросил 741-ю шайбу в карьере в НХЛ и догнал Бретта Халла, который идет на четвертом месте в списке лучших снайперов. Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб.

Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.