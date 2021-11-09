Призер Игр Овсянников — о доминировании российских фигуристок: кому это понравится?

Серебряный призер Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду Олег Овсянников поделился мнением о доминировании российских фигуристок на мировой арене, передает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, после Олимпиады в Пекине, которая состоится зимой 2022 года, в фигурном катании могут начать меняться правила.

«Давайте оставим это приятное, пусть оно так и будет. Но, думаю, ISU (Международный союз конькобежцев. — «Газета.Ru) будет что-то придумывать после Олимпиады. Полное доминирование российских девушек — кому оно понравится?» – сказал Овсянников.

На последнем этапе Гран-при, который состоялся в итальянском Турине, российские фигуристки выиграли золото и серебро — первой стала Анна Щербакова, чисто исполнившая один четверной прыжок, а на втором месте оказалась Майя Хромых с двумя элементами ультра-си. Обе спортсменки занимаются у Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мыслями об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период».