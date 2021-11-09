Болельщик покрасил тело в зеленый цвет ради экс-футболиста «Зенита»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Халк отдал свою футболку фанату, покрасившему тело в зеленый цвет. Об этом сообщает Globoesporte.

Случай произошел на матче чемпионата Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Америкой Минейро» (1:0).

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с января 2021 года. С 2012 по 2016 год он был игроком петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России (2014/15), завоевал Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015).

Также Халк играл за бразильскую «Виторию» (2004-2005), японский «Кавасаки Фронтале» (2005-2008), португальский «Порту» (2008-2012) и китайский «Шанхай СИПГ» (2016-2020).

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €2,5 млн.

Ранее Халк попал в дорожно-транспортное происшествие.