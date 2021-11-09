Уилсон о голевой ошибке Овечкина: дерьмо случается, детка

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после матча против «Баффало Сэйбрз» прокомментировал ошибку Александра Овечкина, из-за которой столичная команда пропустила шайбу. Слова Уилсона передает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

«Дерьмо случается, детка», — сказал Уилсон.

В начале второго периода нападающий «Баффало» Коди Икин воспользовался ошибкой российского форварда, который потерял шайбу в своей зоне, не устояв на коньках.

Ранее Том Уилсон выразил сожаление, что не дал Овечкину оформить дубль, коснувшись шайбы во время броска.

Напомним, Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.