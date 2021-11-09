Халл о том, что Овечкин догнал его по голам: я бы не сказал, что он уникальный

Бывший нападающий ряда клубов Национальной хоккейной лиги Бретт Халл не считает, что сравнявшийся с ним по заброшенным шайбам форвард «Вашингтона» Александр Овечкин является уникальным игроком. Слова Халла передает официальный сайт НХЛ.

«Интересно за этим наблюдать. Я бы не сказал, что он уникальный, пока он не превзойдет Гретцки. Тогда он сможет считаться единственным в своем роде. Сейчас же он находится среди парней, которые умеют забивать. Однако учитывая, как он продолжает это делать, то надо отдать ему должное. Он великий игрок», -— сказал Халл.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее Овечкин прокомментировал свой выход на четвертое место в списке лучших снайперов.