Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета... 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11

Американский боец о поединке с Хабибом: я подвел свою команду и семью

close
100%
РИА Новости

Американский боец UFC Джастин Гэтжи в своем Instagram рассказал о переживаниях из-за поражения в поединке против экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«В течение последнего года я каждый день просыпался с борьбой против самого себя. Я был смущен своим предыдущим поединком, и подвел свою команду и семью. Этого больше не повторится», — написал Гэтжи.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В своем последнем поединке российский боец одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом. На счету 32-летнего Гэтжи 23 победы и три поражения.

Ранее Джастин Гэтжи, а также его соперник по UFC 268 Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+