Бывшего врача сборной России удивили слова Карпина о травмах футболистов

Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который заявил, что повышенный травматизм игроков сборной связан с планом питания, который прописывал предыдущий медицинский штаб команды. Слова Безуглова передают «Известия».

«Даже не знаю, что сказать. Настолько это все не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники. Я болею за сборную. Очень хочу, чтобы она попала на чемпионат мира. Болею за всю команду, поэтому тут состояние оценивать не мне. Есть специалисты для этого. Хочу, чтобы Россия попала на ЧМ-22. Вот и все», — сказал Безуглов.

Безуглов покинул должность главврача национальной команды в августе этого года. Он занимал эту должность с 2012 года.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что для Карпина не существует незаменимых футболистов.