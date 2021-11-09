Экс-жена Аршавина рассказала, что отдала его ребенка толпе фанатов

Бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, как после финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Рейнджерс» (2:0) толпа фанатов несла ребенка экс-футболиста. Слова Барановской передает «Спорт-Экспресс».

«Маленький Артем в тот вечер выглядел очень потешно: «зенитовская» шапочка с двумя помпонами, футболка с надписью «Аршавин». После победы «Зенита» Андрей подошел к нашей трибуне. Мы сидели где-то на 12-м или 13-м ряду. Он протянул руки, и я просто отдала маленького ребенка толпе. Его перехватывали болельщики из рук в руки, чтобы передать папе», — рассказала Барановская.

Напомним, в 2008 году «Зенит» впервые в своей истории стал обладателем Кубка УЕФА. Также петербургский клуб одержал победу в Суперкубке УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед».

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему Андрей Аршавин не был назначен на должность спортивного директора «Зенита».