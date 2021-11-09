Фетисов прокомментировал достижение Овечкина: Саша настроен на этот исторический шаг

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвертое место по забитым голам в Национальной хоккейной лиге. Слова Фетисова передает ТАСС.

«У него цель догнать и обойти Гретцки, а все остальное в этом плане – проходящие моменты. Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории», – сказал Фетисов.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поднялся на четвертое место в списке самых результативных левых нападающих в истории НХЛ.