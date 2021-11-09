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Губерниев прокомментировал проблемы со здоровьем у лыжника Большунова

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РИА Новости

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев пожелал здоровья перенесшему операцию на челюсти чемпиону мира Александру Большунову, а также выразил надежду, что в его отсутствии сборная России по лыжным гонкам сможет добиться определенных успехов. Слова Губерниева передает «РИА Новости Спорт».

«Желаю Саше всяческого здоровья, он уникальный спортсмен, но я уже говорил, что сборная с Большуновым и без Большунова — это разные команды. Но это было по состоянию на прошлые два сезона. Сейчас великолепный шанс доказать, что лыжники России и без него являются топ-командой. В этом смысле будет интересно сравнить лыжников с биатлонистами», — сказал Губерниев.

В сентябре спортсмен перенес операцию на десне, однако спустя месяц ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Причиной стала запущенная проблема с кистой зуба.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Большунов пока не может тренироваться в полную силу из-за последствий перенесенной операции.

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