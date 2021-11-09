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Турецкий арбитр досрочно закончил матч, но вернул игроков из душа, чтобы доиграть

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В матче 12-го тура чемпионата Турции между «Газиантепспором» и «Касымпашу» (2:0) судья Хализ Озкяхья допустил ошибку и уже после окончания встречи попросил игроков вернуться на поле. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye в Twitter.

Сообщается, что арбитр добавил к основному времени матча девять минут, но дал свисток на 95-й минуте. Озкяхья осознал свою ошибку, когда многие футболисты уже принимали душ, а система VAR была отключена.

Судье пришлось попросить игроков вернуться на поле и доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся пять минут встречи команды не забили друг другу голов.

Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что хотел бы переиграть матч четвертого тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1), который обернулся скандалом из-за ошибки арбитра.

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