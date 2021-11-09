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Судья, вернувший футболистов из душа на поле, завершил карьеру

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РИА Новости

Турецкий арбитр Хализ Озкяхья, который вернул футболистов из душа, чтобы доиграть встречу, объявил о завершении карьеры. Его слова передает En Son Haber.

Арбитр добавил к основному времени матча девять минут, но дал свисток на 95-й минуте. Озкяхья осознал свою ошибку, когда многие футболисты уже принимали душ, а система VAR была отключена.

Судье пришлось попросить игроков вернуться на поле и доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся пять минут встречи команды не забили друг другу голов.

«Меня никто не заставлял доигрывать матч. Но уже в судейской стало понятно, что я дал финальный свисток раньше, чем было нужно. На самом деле, я добавлял пять минут и мог во всем обвинить резервного судью, но это не моих принципах. В том случае, если бы мы не доиграли, то федерация могла бы назначить переигровку. Спасибо игрокам, что поняли меня и вернулись на поле.

Я больше не люблю свою работу и не хочу быть в этом хаосе. Нужно менять всю систему и поэтому я решил уйти», — заявил Озкяхья.

Ранее во Франции судья отправил футболиста в нокдаун.

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