Сын Халла негативно отреагировал на то, что Овечкин сравнялся с его отцом по голам

Джуд Халл, сын Бретта Халла, негативно отреагировал на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с его отцом по заброшенным шайбам в карьере Национальной хоккейной лиги.
В своем Twitter Джуд выложил видео с 741-й шайбой российского форварда, сопроводив его эмодзи в виде трех пальцев вниз.
В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.
Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
Ранее Овечкин высказался о том, что сравнялся с Бредом Халлом по заброшенным шайбам.
������������ https://t.co/JlkhOUFI4a— Jude Hull (@Hey_Jude35) November 9, 2021