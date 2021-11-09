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Сын Халла негативно отреагировал на то, что Овечкин сравнялся с его отцом по голам

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Washington Capitals/Instagram

Джуд Халл, сын Бретта Халла, негативно отреагировал на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с его отцом по заброшенным шайбам в карьере Национальной хоккейной лиги.

В своем Twitter Джуд выложил видео с 741-й шайбой российского форварда, сопроводив его эмодзи в виде трех пальцев вниз.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее Овечкин высказался о том, что сравнялся с Бредом Халлом по заброшенным шайбам.

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Хоккей. НХЛ
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