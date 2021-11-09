Роналду рассматривает вариант ухода из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из клуба, если «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, передает Daily Express.

Отмечается, что футболист не хочет тратить последние годы своей карьеры, участвуя в Лиге Европы.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Юнайтед» занимает шестое место, набрав 17 очков.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.