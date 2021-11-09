Экс-фигуристка Слуцкая: моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек

Российская экс-фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что не получает пенсию от государства.

«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Раньше, если откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня есть только голова и какой–то опыт», — сказала Слуцкая на YouTube-канале «Антонимы».

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о странностях в поведении своей десятилетней дочери Варвары, которая так же занимается фигурным катанием.

«Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма «Звонок». Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла посередине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках», — сказала Слуцкая.