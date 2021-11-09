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Экс-игрок «Спартака» призвал уволить тренера красно-белых Виторию

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Global Look Press

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о будущем тренера красно-белых Руя Витории, передает «Советский спорт».

«Думаю, до зимней паузы его не уберут, чтоб не будоражить команду на оставшуюся часть сезона. А зимой надо менять. И сожалеть об уходе Витории не буду», — сказал Ловчев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 19 очков.

Нынешним главным тренером «Спартака» является Руй Витория, который возглавил команду в мае 2021 года после ухода Доменико Тедеско. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства.

Последнюю победу московский клуб одержал 3 октября в матче десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:0).

Ранее бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев, возглавляющий московскую «Родину», критично высказался о красно-белых после последних матчей команды.

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Футбол. Чемпионат России
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