Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета... 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11

Журова об отсутствии пенсии у Слуцкой: все зависит от субъекта Российской Федерации

close
100%
РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова экс-фигуристки Ирины Слуцкой о том, что она не получает пенсию от государства.

«Во-первых, все зависит от субъекта Российской Федерации, в котором спортсмен живет и за кого он выступал. В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают – не позволяют бюджеты.
Как обстоят дела в Московской области я не знаю. Просто я не знаю, за какой регион Ирина выступала.

У олимпийских чемпионов есть президентский грант, который выплачивается вне зависимости от возраста. А дальше субъекты решают вопрос с выплатами призерам Игр и чемпионам мира исходя из своих бюджетов», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также Журова рассказала, какие механизмы существуют для получения пенсии.

Есть одна процедура, требующая судебных процессов. Для ряда спортсменов, которые получили травмы в составе сборной России, есть определенные выплаты. Если он, выходя на пенсию, сможет доказать, что его состояние здоровья связано с полученными во время карьеры травмами, то он может получить добавку к пенсии. К сожалению, не все спортсмены знают об этом.

Не знаю точно ситуацию Ирины, но скажу, какие еще механизмы есть. Я, когда была спортсменкой, выступала за «Динамо». Если бы я сейчас не была депутатом Государственной думы, то получала бы пенсию как человек, который служил. Я бы ушла на военную пенсию. По этой причине в СССР, чтобы не оставаться с нулем, спортсмены выступали за те или иные общества. Чаще всего – за ЦСКА и «Динамо». Такая мера социальной поддержки. Она есть и сейчас, просто вопрос: кто этим пользуется? Опять же, я не знаю, была ли Слуцкая в каком-то спортивном обществе.
Поэтому государство напрямую не выплачивает пенсию спортсменам. Есть сопутствующие способы получить дополнительные деньги, когда ты выходишь на пенсию», — сказала Журова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+