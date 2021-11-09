Журова об отсутствии пенсии у Слуцкой: все зависит от субъекта Российской Федерации

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова экс-фигуристки Ирины Слуцкой о том, что она не получает пенсию от государства.

«Во-первых, все зависит от субъекта Российской Федерации, в котором спортсмен живет и за кого он выступал. В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают – не позволяют бюджеты.

Как обстоят дела в Московской области я не знаю. Просто я не знаю, за какой регион Ирина выступала.

У олимпийских чемпионов есть президентский грант, который выплачивается вне зависимости от возраста. А дальше субъекты решают вопрос с выплатами призерам Игр и чемпионам мира исходя из своих бюджетов», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также Журова рассказала, какие механизмы существуют для получения пенсии.

Есть одна процедура, требующая судебных процессов. Для ряда спортсменов, которые получили травмы в составе сборной России, есть определенные выплаты. Если он, выходя на пенсию, сможет доказать, что его состояние здоровья связано с полученными во время карьеры травмами, то он может получить добавку к пенсии. К сожалению, не все спортсмены знают об этом.

Не знаю точно ситуацию Ирины, но скажу, какие еще механизмы есть. Я, когда была спортсменкой, выступала за «Динамо». Если бы я сейчас не была депутатом Государственной думы, то получала бы пенсию как человек, который служил. Я бы ушла на военную пенсию. По этой причине в СССР, чтобы не оставаться с нулем, спортсмены выступали за те или иные общества. Чаще всего – за ЦСКА и «Динамо». Такая мера социальной поддержки. Она есть и сейчас, просто вопрос: кто этим пользуется? Опять же, я не знаю, была ли Слуцкая в каком-то спортивном обществе.

Поэтому государство напрямую не выплачивает пенсию спортсменам. Есть сопутствующие способы получить дополнительные деньги, когда ты выходишь на пенсию», — сказала Журова.