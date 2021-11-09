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Обошедшую Авериных на Олимпиаде гимнастку признали спортсменкой года в Израиле

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Lisi Niesner/Reuters

Олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле, передает сайт Олимпийского комитета страны.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Ашрам обошла Дину и Арину Авериных, несмотря на потерю предмета в упражнении с лентой.

После завершения соревнований российская гимнастка Дина Аверна выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, комментируя решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике, предложил способ разрешения конфликта между израильскими и российскими гимнастками.

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