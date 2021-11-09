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Тодоренко: Милохин смотрел на Медведеву с такой любовью, что у меня внутри все защемило

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Пресс-служба Первого канала

Судья «Ледникового периода» Регина Тодоренко оценила романтичное выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в седьмом выпуске шоу. Слова Тодоренко передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Смотреть на них одно удовольствие. Ребята, вы для меня с самого начала проекта были Ромео и Джульеттой. Рада, что Илья Авербух воплотил мою мечту. У Дани большие красивые глаза, и он смотрел на Женю с такой любовью, с таким трепетом... У меня все внутри так защемило, и мне хотелось, чтобы они танцевали еще и еще. Это такое путешествие в вечность, от которого приятное послевкусие.

Даня, у тебя большой потенциал. Ты по-актерски очень талантливый человек. Такую доверчивость тебе бы не потерять. Не прогуляй ее, не пропей. Храни ее и радуй нас, зрителей», — сказала Тодоренко.

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались в прокате.

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