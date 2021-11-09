Галустян — Медведевой и Милохину: вы очень подходите друг другу как пара

Ведущий «Ледникового периода», известный комик Михаил Галустян оценил романтичный прокат двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в седьмом выпуске шоу. Особенно он похвалил уровень скольжения блогера. Слова Галустяна передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Даня, ты очень классно катаешься! Никто не говорил мне об этом. Ты тупо научился так кататься за все это время на проекте? Ребята, вы очень подходите друг другу как пара и кому, как не молодым, играть Ромео и Джульетту. Женя, вы такая трогательная на льду. Я буду говорить только про артистизм, а про все остальное скажет Татьяна Анатольевна Тарасова», — сказал Галустян.

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались в прокате.