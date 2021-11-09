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Милохин: часто обнимаемся с Медведевой без причины

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Пресс-служба Первого канала

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин после выступления в седьмом выпуске «Ледникового периода» ответили на вопрос о том, как часто они обнимаются друг с другом вне романтичных выступлений. Слова дуэта передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никогда!» — пошутила Медведева, при этом пара обнялась.

«Достаточно часто, — сказал Милохин. — Бывает так, что на это нет причины даже. Просто такие: «Гоу, чувиха», «Да, чувак» Мы взглядом договариваемся, смотрим друг на друга и такие: «Да».

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались в прокате.

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