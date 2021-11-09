Бывший хоккеист «Амура» о финском тренере команды: он вообще не любил Россию

Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Виктор Александров рассказал о финском тренере Ханну Йортикки, который возглавлял команду в сезоне-2011/2012, передает «РБ Спорт».

«Он Вообще Россию не любил. Ребята рассказывали, что когда в автобусе пересекали российскую границу и ехали в Финляндию, то Йортикка кричал «F.... Russia!» и показывать средний палец», — сказал Александров.

Также Йортикки возглавлял финский ТПС, «Йокерит», шведский «Мальме Редхокс» и «Адмирал» из Владивостока.

Ранее депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на включение полуострова в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я не верю в подобные случайности от западных организаций. УЕФА — это часть западного истеблишмента, пусть и спортивного. Но и не считаю это провокацией. Они в 2014 году не приняли российский статус Крыма», — заявил Бальбек.