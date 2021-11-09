Защитник «Спартака» может перейти в «Марсель»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго может перейти во французский «Марсель», передает MSV Foot.

Отмечается, что также в услугах француза заинтересованы клубы Бундеслиги.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 12 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает четвертое место, набрав 23 очка.

Ранее футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма матча чемпионата России

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

Захарян, Грулев, Георгий Джикия и Жиго получили по желтой карточке.