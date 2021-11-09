Мостовой объяснил, почему сборная России должна обыграть Кипр

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против Кипра, передает «Чемпионат.com» .

«Сборная России в любом случае должна обыгрывать Кипр. У них очень средняя команда без какой-либо мотивации. Они давно потеряли даже теоретические шансы на выход из группы», — сказал Мостовой.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на ноябрьские матчи национальной команды.