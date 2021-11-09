Сын Бретта Халла рассказал о реакции россиян на негативный комментарий в адрес Овечкина

Джуд Халл, сын бывшего игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бретта Халла, рассказал о реакции россиян на его негативный комментарий в адрес игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Русский Twitter здорово в меня сегодня вцепился», — написал Халл-младший в Twitter.

Напомним, Джуд выложил видео с 741-й шайбой российского форварда, сопроводив его эмодзи в виде трех пальцев вниз.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей 600-й результативной передаче в Национальной хоккейной лиге в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:2).