Карпин отреагировал на слова Чорлуки о недостаточном профессионализме российских легионеров

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил слова бывшего игрока московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки о том, что российским легионерам не хватает профессионализма, передает «Чемпионат.com».

«Я соглашусь с Чорлукой. Не слишком ли борзо он себя ведет? Нет. Назовите фамилии наших легионеров и их. И в каких клубах играют их легионеры, сколько играют они», — сказал Карпин.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против Кипра.