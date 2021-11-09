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Четвертого за год российского триатлониста поймали на употреблении допинга

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РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обработку результатов в деле российского триатлониста, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника телеканала, спортсмен, имя которого не называется, сдал положительный допинг-тест весной 2021 года.

Это четвертый случай за последние 12 месяцев, когда российский триатлонист попадается на нарушении антидопинговых правил.

13 августа стало известно об отстранении участника Олимпийских игр — 2020 в Токио российского триатлониста Игоря Полянского. В пробе, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Позднее его дисквалифицировали на три года.

28 августа российский триатлонист Владимир Турбаевский также был дисквалифицирован после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте. Допинг-пробы крови спортсмена, взятые в июне и июле 2014 года, а также в августе 2020 года, указывают на манипуляции с кровью после употребления ЭПО.

28 сентября российский триатлонист Александр Брюханков был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, также нашли рекомбинантный эритропоэтин.

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сдал положительный допинг-тест в 2013 году.

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