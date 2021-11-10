Слуцкая: подруг в спорте нет

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о взаимоотношениях между фигуристками.

«Подруг в спорте нет. Кто бы что ни говорил, я не верю, что между соперницами может быть дружба. Она может быть у одиночника с коллегой из парного катания или танцев на льду. Но чтобы две одиночницы дружили! Это из разряда фантастики», — сказала Слуцкая в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место. Также она завоевала четыре золота на чемпионатах России.

Ранее Слуцкая ответила на вопрос о допинге в фигурном катании.

«В нашем спорте допинг вообще непонятно, для чего нужен. Если ты умеешь прыгать… Нет волшебной таблетки, от которой ты прыгнешь. И нет никакого препарата, от которого ты прыгнешь», — сказала Слуцкая на YouTube-канале «Антонимы».