Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США... 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48

Почетный президент ФФККР отреагировал на слова Пападакис о российских фигуристах

Слушать
Остановить
close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Валентин Писеев назвал недостойными слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

«Очень недостойное высказывание, потому что на самом деле это не так, как она говорит. У нас были и останутся много друзей, которые нас поддерживают, с которыми у нас очень хорошие отношения. Подобного рода заявления не должны иметь место, тем более, когда говорят олимпийские чемпионы и чемпионы мира», — приводит слова Писеева Metaratings.

Также он отметил неправоту француженки и заявил, что ее слова не делают ей чести.

Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье в отсутствии россиян и заявила, что это нечто особенное, что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

В конце марта российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Габриэле Пападакис стоит поучиться у Анны Щербаковой правильно формулировать мысли.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+