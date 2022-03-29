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Вяльбе раскритиковала Йохауг за то, что та идет на поводу у руководителей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но, когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Также Вяльбе отметила, что все разговоры об отстранении российских лыжников поднял член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Она добавила, что это было некорректно.

Норвежская спортсменка Тереза Йохауг заявляла, что будет неправильно позволить российским лыжникам представлять свою страну с флагом на груди.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Ранее Маркус Крамер выразил грусть из-за пропуска Непряевой и Большуновым международных стартов.

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