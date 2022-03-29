Гербольдт объяснила, почему Щербаковой сейчас нужно завершить карьеру

Фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о словах Анны Щербаковой по поводу возможного завершения карьеры в конце сезона.

«Я думаю, что лучше завершить карьеру победителем, чем ждать непонятно сколько решения ISU. У Щербаковой есть все титулы, она умная, успешная девушка, ее жизнь будет наполнена яркими красками. Спорт в любом случае когда-то заканчивается, поэтому лучше уйти из него на пике своего успеха. Лучше не обманывать себя и зрителей и уходить вовремя», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днем».

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

В тот же день команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

После этого Щербакова заявила, что сумбур повлияет на ее желание завершить карьеру.

Ранее Илья Авербух оценил необходимость паузы в карьере Анны Щербаковой.