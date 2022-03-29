Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34

Чемпион ОИ Рылов заявил, что его добило расторжение контракта со Speedo

Слушать
Остановить
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о разрыве спонсорского контракта с экипировщиком Speedo.

«Добило лишение контракта со Speedo. Поэтому я решил, что хочу поддержать всю свою российскую коллегию, так сказать, и, в частности, паралимпийцев, которых отстранили. И сам не хотел принимать участие, потому что решил спокойно готовиться к другим стартам. Оставшиеся деньги по контракту они мне не выплатили, сказали, что отправили их в ООН на поддержку Украины», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

Рылов 18 марта принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». После этого Speedo незамедлительно отказался от сотрудничества с россиянином.

Спортсмен не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года. Международная федерация водных видов cпорта (FINA) разрешила роccиянам и белоруcам выcтупить на них в нейтральном cтатуcе.

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.

Ранее Рылов объяснил, почему заблокировал украинцев в своих соцсетях.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+