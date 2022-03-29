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Устюгов о соперничестве с Клебо: я еще на старте знал, что ему меня не догнать

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Lindsey Wasson/Reuters

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Клебо во время эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.

«Перед эстафетой я совершенно не волновался. Я знал, что все, что я знаю и умею, я должен показать на лыжне. Смотрел, как волнуются другие за меня. Все крупные победы и турниры давались очень тяжело. За сколько километров до финиша почувствовал, что Клебо меня не догнать? Я еще на старте об этом знал», — сказал Устюгов в эфире «Большого радио».

Лыжники сборной России одержали победу в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Россияне опередили занявших второе место спортсменов из Норвегии на 1 минуту и 7 секунд. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Эта олимпийская медаль стала первой для 29-летнего лыжника. На Играх в Сочи он упал в финале спринта и лишился награды. На Олимпийские игры в Корее Устюгов не попал, он не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Россиянин является двукратным чемпионом мира.

Ранее Елена Вяльбе рассказала об избалованности Сергея Устюгова.

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